Haberler Dizi Haberleri 📺Bir Küçük Gün Işığı 33. Bölüm FULL İZLE - Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

📺Bir Küçük Gün Işığı 33. Bölüm FULL İZLE - Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 8 Mayıs Pazartesi akşamı 33. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 33. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 33. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 33. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 01:00
📺Bir Küçük Gün Işığı 33. Bölüm FULL İZLE - Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 33. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan 33. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 33. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 33. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 33. BÖLÜM KONUSU

Fırat, Sude'nin yanında uyanır. Geçirdikleri geceyi tam olarak hatırlamaz ve Sude'ye kendisinden uzak durmasını söyler. Sude ise tam tersi herkesin içinde Fırat'a samimi davranmaya başlar. Fırat, Elif'e gerçekleri söylemek ister ama tam bu sırada Elif boşanmaktan vazgeçmiş, ilişkilerini düzeltmek için bir adım atar. Fırat çıkmazların ortasındadır. Sinan, Elif sandığı Dila'nın evli olduğunu öğrenir ve ilişkisini bitirir. Dila, Sinan'ın peşinden koşmaya başlar. Alper ve Fulya nikâh tarihi alırlar ve düğünü çiftlikte yapmaya karar verirler. Elif ve Fırat çiftlikte onlarla buluşur. Elif sevgisinin öfkesinden daha büyük olduğunu fark etmiştir ve her şeye yeniden başlamak ister. Peki Fırat, Sude'yle ilgili gerçeği Elif'e söyleyebilecek midir?

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 33. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu doğum gününde aşkını ilan etti! Sevgilisi Burcu Denizer'in paylaşımına sessiz kalamadı!
Başkan Erdoğan Tekirdağ'daki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi! "Tekirdağ'ı 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz"
G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi!
Fırtına evinde hata yapmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Ömer 16. Bölüm FULL İZLE (8 Mayıs)
Veda Mektubu son bölüm full izle (8 Mayıs)
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI sorgulama ekranı
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Mayıs)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunda kazanan Nottingham Gol düellosunda kazanan Nottingham 00:19
Sassuolo ile Bologna yenişemedi! Sassuolo ile Bologna yenişemedi! 00:06
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 23:28
Galibiyet 3’lüsü Mauro Icardi’den! Galibiyet 3’lüsü Mauro Icardi’den! 22:52
Buruk'tan Belözoğlu’na karşı 2. galibiyet! Buruk'tan Belözoğlu’na karşı 2. galibiyet! 22:48
Emre Belözoğlu: 50 bin kişinin önünde... Emre Belözoğlu: 50 bin kişinin önünde... 22:48
Daha Eski
Muslera'dan taraftara teşekkür! Muslera'dan taraftara teşekkür! 22:39
Okan Buruk'tan G.Saray taraftarına mesaj! Okan Buruk'tan G.Saray taraftarına mesaj! 22:35
Umut Bozok: Çok iyi duyguydu! Umut Bozok: Çok iyi duyguydu! 22:28
Icardi'den şampiyonluk açıklaması! Icardi'den şampiyonluk açıklaması! 22:26
Uğurcan Çakır: Hocamıza hayırlı olsun Uğurcan Çakır: Hocamıza hayırlı olsun 22:19
Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri! Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri! 22:18