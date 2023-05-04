Haberler Dizi Haberleri 📺Al Sancak 13. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

📺Al Sancak 13. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 13. bölümüyle ekrana gelecek. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 13. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 13. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği 4 Mayıs Perşembe tarihli Al Sancak 13. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 12:50
📺Al Sancak 13. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

AL SANCAK 13. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 13. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 13. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 13. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 13. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 13. BÖLÜMDE NE OLACAK?

"Nadia içi zor günler!" Sacit Paşa'nın kararı ile resmi muhbirlik süresi boyunca hapis hayatı yaşayan Nadia bu zaman zarfında Ali ile görüşemez. 44 günün sonunda özgürlüğüne kavuşan Nadia'yı yeni hayatında neler beklemektedir? 44 gün sonra karşılan Nadia ve Ali'yi neler beklemektedir? ''Pençe Timi, Emre'nin peşinde'' İstihbarat personeli Emre bir operasyon esnasında kaçırılıp örgüt tarafından esir edilmiştir. Emre'yi kurtarmak için Pençe Timi denizaşırı bir ülkeye operasyon düzenler. Büyük bir örgüt kampına baskın yapan Pençe Timi'ni hangi sürprizler beklemektedir? ''Nadia'nın yeni hayatı'' Hapisten çıkan Nadia soluğu Ali Yüzbaşı'nın evinde alır. Nadia'nın özgürlüğüne kavuştuğunu duyan Elizabeth kolyeyi ister. Nadia içinde büyük sırlar olan kolyeyi Elizabeth'e verecek midir? ''Düşmanlar ile Ali yüz yüze'' Kolyeyi ele geçirmek için Nadia ile buluşmaya giden Boran ve Elizabeth'in bütün hesapları Ali'nin zekice planı sayesinde sekteye uğrar. Ali'yi karşılarında gördüklerinde bu yüzleşmeye nasıl tepki vereceklerdir? Büyük bir risk alan Ali'nin bundan sonraki planı ne olacaktır?

AL SANCAK 13. BÖLÜM İZLE

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