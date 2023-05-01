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📺 Bir Küçük Gün Işığı 32. Bölüm FULL İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA son bölüm İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 1 Mayıs Pazartesi akşamı 32. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 32. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 02:00
📺 Bir Küçük Gün Işığı 32. Bölüm FULL İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA son bölüm İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 32. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 1 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak 32. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 32. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 32. BÖLÜM KONUSU

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 32. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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