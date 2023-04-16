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📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 72. son bölüm izle - Teşkilat tek parça izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 72. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 72. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 72. yeni ve 16 Nisan Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 00:47
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 72. son bölüm izle - Teşkilat tek parça izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 16 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 72. bölümü yine nefesleri kesen Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 72. BÖLÜM ÖZETİ

Hartley, yaşadığı hezimetin ardından Siyah İnci'yi kontrol etmekte zorlanır. Zehra ve Ömer arasındaki bağın güçlenmesi Siyah İnci'nin intikam hırsını körükler.

Namlunun ucunda olan Korkut'un ise Helen'e sunacağı teklif safları değiştirecektir. Efkar, ailesinden uzakta vatan borcunu ödemek için çabalarken aşina olduğu bir acıya şahit olur.

Ömer ve Zehra geçmişe aralanan kapıdan artık adım atmışlardır fakat bu durumun kendilerine acı ve intikam duygularını beraberinde getireceğinden habersizdirler…

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