📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 32. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 23 Mart Perşembe saat 20.00'de, 32. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 32. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 32. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 32. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 32. BÖLÜM KONUSU

Sadi, Servet'le hiç beklemediği bir yerde karşılamıştır. Başında olduğu masada uzlaşmayı sağlamaya çalışırken Servet'e karşı kendini tutabilecek midir? Songül'ün Sadi'yle yaptıkları planın Sadi tarafından sürprize dönüşmesi eğlenceli anlar geçirmelerini sağlasa da Sadi'nin Songül'ü korumak için aldığı bir görevi ondan saklamak zorunda kalması işleri karıştırır. Servet yapacağı kaçakçılık için güvenilir bir isimle anlaşır. Yörük lakaplı bu kişi aynı zamanda organize ekibinin de muhbirler sayesinde haber aldığı ve bulmaya çalıştığı bir kişidir. Sevkiyat sırasında organizenin yaptığı baskında Servet'in yanında olan Yörük, ekipler tarafından yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 32. BÖLÜM İZLE