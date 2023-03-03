Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 22. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

📺Yalı Çapkını 22. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 22. bölümü ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 22. bölümü 3 Mart Cuma günü yayınlanacak. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 22. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 09:50
📺Yalı Çapkını 22. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 22. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 22. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM KONUSU

Ferit'in itirafı Seyran'ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran'ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit'i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır. Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran'la yakınlaşmanın yollarını arar. Latif Ağa'nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat'ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır.

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YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.

YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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