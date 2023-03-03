📺Camdaki Kız 68. bölüm FULL İZLE | Camdaki Kız YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - Camdaki Kız Kanal D son bölüm izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 2 Mart Perşembe günü ekranlara gelen 68. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 68. BÖLÜM KONUSU

Sedat'ın kendisini aldattığını gözleriyle gören Nalan, evliliğini bitirme kararı alır. Nalan, Koroğlu Ailesi ve Sedat'la ilişkisini sonlandırmak için önemli bir adım atar.

Muzo ise Sedat'ın duygularını gerçeklerle yüzleştirir. Muzo, Sedat'ın Nalan'ı sevmediğini ve bu evliliği sırf babasının gözüne girebilmek için yaptığını yüzüne vurur.

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👉CAMDAKİ KIZ 68. BÖLÜM İZLE

Nalan, Hayri'ye doğru yola çıkarken, Hayri'nin yüzleşmesi gereken bambaşka bir gerçek vardır!

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👉CAMDAKİ KIZ 68. BÖLÜM İZLE