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📺Al Sancak 2. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 2. bölümüyle ekrana geldi. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 2. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 2. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği Al Sancak 2. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 01:30 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 02:00
📺Al Sancak 2. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 2. bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının ilk bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 2. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 2. BÖLÜM KONUSU

Pençe Timi Komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı, evinin garajında operasyonda öldüğünü sandığı Nadia ile karşılaşmıştır. Nadia, Ali'nin şehit düşen arkadaşı Attila'nın katillerine ulaşmayı vaat ederek; bağlı olduğu ahtapotu yok etmek için Türk Devleti'ne çalışmayı teklif eder.

Ali Yüzbaşı, Nadia'nın teklifini kabul edecek midir?

Öte yandan Türkiye büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Mithat'ın başını çektiği ahtapot büyük ve kanlı bir eylemi gerçekleştirmenin arifesindedir. Kimyasal başlıklı füzeyle Türk Akımı Boru Hattı'nı imha ederek ülkede ve dünyada büyük bir kaos çıkarmayı planlamaktadırlar.

AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi, ada baskınında elde ettikleri belgelerle bu terör eyleminin bilgisine ulaşacak ve ahtapota engel olmak için harekete geçeceklerdir. Operasyonda ağır yaralanan Süleyman'ın akıbeti ne olacaktır?

Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi ahtapotun en önemli isimlerinden birini ele geçirmeyi başaracaktır. Bu kişi kim olacaktır?

AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Tüm bunların yanı sıra devam etmekte olan füze tehdidini bertaraf etmek için Ali Yüzbaşı, Nadia'yla birlikte füzeyi aramak zorunda kalacaktır. Düştükleri tehlikelerden sıyrılabilecekler midir? Ali Yüzbaşı, Nadia'nın da desteğiyle füzeyi bulup adım adım yaklaşmakta olan faciayı önleyebilecek midir?

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