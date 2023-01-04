Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 111. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

📺Kuruluş Osman 111. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 111. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, 111. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 111. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 111. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 02:00 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 02:00
📺Kuruluş Osman 111. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 111. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 111. bölüm full izle, Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman 111. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Kuruluş Osman'ın 4 Ocak Çarşamba günü yayınlanan 111. bölümünde neler yaşandı? Kuruluş Osman dizisinin 111. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

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KURULUŞ OSMAN 111. BÖLÜM KONUSU

İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı ele geçirmiş, onun üzerinden Bala Hatun'u da tuzağa çekmeyi planlamaktadır. İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düşer. İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı Marmaracık Hisarı'nda hapsetmektedir. Öktem Bey ve Bengi Hatun'un bu durum karşısındaki tutumu ne olacaktır? Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için neler yapacak?

İsmihan Sultan, Osman Bey'e karşı Olof'u en zehirli silahı olarak kullanacaktır. Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için zindana ulaştığında karşısında Olof ve İsmihan Sultan'ı bulur. İsmihan Sultan gözünü karartmıştır. Bala Hatun'u ve Şeyh Edebalı'yı öldürmemek için tek şartı Sultan Mesud'un getirilmesidir. Osman Bey, Sultan Mesud'u teslim edecek midir?

Söğüt'te bulaşıcı hastalık iyice yayılmıştır. Malhun Hatun ve Kumral Abdal hastalığı çözmeye çalışırken hiç beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna kalırlar. Zehrin panzehiri bulunmazsa bütün şehir yok olacaktır. Hastalığın çaresini bulabilecekler midir?

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👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 111. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

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