Haberler Dizi Haberleri 📺Balkan Ninnisi 24. BÖLÜM FULL İZLE | Balkan Ninnisi TRT 1 son bölüm

📺Balkan Ninnisi 24. BÖLÜM FULL İZLE | Balkan Ninnisi TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 24. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 24. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 29 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölüm için Balkan Ninnisi 24. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 24. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 21:23 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 00:30
📺Balkan Ninnisi 24. BÖLÜM FULL İZLE | Balkan Ninnisi TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 29 Aralık Perşembe günü ekranlara yeni bölümüyle ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 24. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 24. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Sofya'nın Dimitri ile görüşmesine izin vermeyen Süleyman, onun sözünü dinlemediğini öğrenince çok üzülür. Kızının, Makedon dolandırıcı Dimitri'yle görüşmesini yasaklar. Dimitri'nin Makedon olduğunu sık sık vurgulayan Süleyman'a kızan Nina ise bu konuda tepkisini gösterir. Bu arada köfteci dükkanını dolandırıcılara sattıktan sonra işsiz kalan Ertan, Zafer ve Arif, radyoyu organizasyon şirketine dönüştürüp birlikte çalışmaya başlarlar. Diğer yandan Jovanka, Gülsüm ve Ivana, iyice kalabalıklaşan konaktan ayrılıp yeni eve çıkma planları yaparken, Şefo ve Ayşen aynı fikirde değildir. Onlar, konakta yaşayacakları odayı tadilat ettirmeye başlar. Duvara çekici vurdukları sırada düşen kağıt parçası, Arif, Ertan ve konaktakiler arasında büyük kargaşaya sebep olacaktır…

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 24. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Hakem Erkan Özdamar için olay yaratan iddia…
4 yıllık büyük aşk bitti mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu cephesinde flaş gelişme! Meğer Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir...
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
Beşiktaş A. Demirspor'u mağlup etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Camdaki Kız SON BÖLÜM FULL İZLE (29 Aralık)
📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi SON BÖLÜM FULL İZLE (29 Aralık)
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bilişim Desteği açıklaması! 6 ay geri ödemesiz kredi...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLA
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Efes Maccabi'ye deplasmanda kaybetti! A. Efes Maccabi'ye deplasmanda kaybetti! 23:51
F.Bahçe'den basın toplantısı kararı! F.Bahçe'den basın toplantısı kararı! 23:48
Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar 23:35
Erman Toroğlu iptal edilen golü yorumladı! Erman Toroğlu iptal edilen golü yorumladı! 23:10
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 22:52
Josef'ten Pele yorumu Josef'ten Pele yorumu 22:31
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:01
Beşiktaş A. Demirspor'u mağlup etti! Beşiktaş A. Demirspor'u mağlup etti! 21:59
Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti! Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti! 21:57
Abdülkerim Bardakcı: Çok kötü bir zeminde... Abdülkerim Bardakcı: Çok kötü bir zeminde... 21:44
Barış Alper A Spor'a konuştu! Barış Alper A Spor'a konuştu! 21:37
Hakan Keleş'ten Trabzonspor sözleri! Hakan Keleş'ten Trabzonspor sözleri! 21:36