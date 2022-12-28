Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 110. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 28 Aralık Çarşamba

📺Kuruluş Osman 110. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 28 Aralık Çarşamba

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 110. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 110. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 110. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 110. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:40
📺Kuruluş Osman 110. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 28 Aralık Çarşamba

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 110. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 110. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 110. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 110. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman'da Sultan Alaeddin'in Osman Bey'in ölüm fermanını verirken Osman Bey, bu ferman karşısında nasıl harekete geçecektir? Öte yandan Osman Bey, Sultan Mesud'dan öğrendiği bilgiyle İsmihan Sultan'ın mührünü ele geçirmek için nasıl bir plan yapacaktır?

Osman Bey'in İsmihan Sultan planı!

Osman Bey Sultan Mesud'dan çok önemli bir bilgi alır. Bu bilgi İsmihan Sultan'daki mühürdür. Osman Bey, İsmihan Sultan'ı engellemek için bu mührü alma görevini Bala Hatun'a verir. Bala Hatun bu görevde muzaffer olabilecek midir? Osman Bey, bu planıyla İsmihan Sultan'ı engellemeyi başarabilecek midir?

Sultan Mesud kurtulabilecek mi?

Sultan Alaeddin kararını vermiştir. Osman Bey'in ve Sultan Mesud'un ölüm fermanını vermiştir. Vezir Saveli bunun için Samagar'ı görevlendirir. Samagar, Sultan Mesud'u ağır yaralar. Sultan Mesud kurtulabilecek midir?

Osman Bey, kaleleri geri almak için harekete geçiyor

Osman Bey'in, kaybettiği kaleleri küffar elinde bırakmaya hiç niyeti yoktur. Osman Bey kaleleri nasıl geri alacaktır? Osman Bey'in büyük planı nedir? İsmihan Sultan, Osman Bey'in bu hamlesine nasıl bir karşılık verecektir?

İsmihan Sultan ve Malhun Hatun karşı karşıya

İsmihan Sultan kıtlığı körüklemek için Yenişehir'deki oyununu sürdürmeye devam etmektedir. Malhun Hatun ise onun oyununu bertaraf etmek için kendi hamlelerini yapmaktadır. Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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