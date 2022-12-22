Haberler Dizi Haberleri 📺Balkan Ninnisi 23. BÖLÜM FULL İZLE | Balkan Ninnisi TRT 1 son bölüm

📺Balkan Ninnisi 23. BÖLÜM FULL İZLE | Balkan Ninnisi TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 23. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 23. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 22 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölüm için Balkan Ninnisi 23. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 23. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 01:00
📺Balkan Ninnisi 23. BÖLÜM FULL İZLE | Balkan Ninnisi TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 22 Aralık Perşembe günü ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 23. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

🔥FORVET SAVAŞI BAŞLADI! F.BAHÇE, G.SARAY VE JUVENTUS... 👈🏼

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 23. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Ayşen'in tehditlerine dayanamayan Jovanka, Güldane ve Gülsüm, Şefo'yu kurtarmak için plan yapar ve bunu başarırlar.

Ertan, Arif ve Zafer'in, dükkanın paralarını dolandırıcılara kaptırdıklarını öğrenen Süleyman'la Elena, konakta büyük kargaşa çıkarır.

Elena, Jovanka' yı konaktan alıp eve götürür. Olayları toparlamaya çalışan Ertan'a en büyük destek Sofya'dan gelir.

Sofya, Dimitri ve adamlarıyla görüşerek olayların çözülmesini sağlar.

Bu arada 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı için tüm hazırlık ve süslemeleri, Süleyman'la aralarını düzeltebilmek ve onu dolandırıcı organizasyon firmasından kurtarmak için Ertan, Arif ve Zafer üstlenir...

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ'lu diziden çıkarılan Özge Özpirinçci imaj değişikliğine gitti! Özge Özpirinçci’nin yeni imajı sevenlerini ikiye böldü
Asgari ücret tamam sıra emekli ve memur zammında! SSK ve Bağ-Kur'lular için oran verildi: Memur emeklileri...
G.Saray Keçiörengücü maçında inanılmaz pozisyon!
F.Bahçe Beko Partizan'a sahasında kaybetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Aldatmak SON BÖLÜM FULL İZLE (22 Aralık)
📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi SON BÖLÜM FULL İZLE (22 Aralık)
Bakan Kasapoğlu'ndan sözleşmeli antrenör müjdesi
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Itoudis: Wilbekin döndüğü için mutluyuz Itoudis: Wilbekin döndüğü için mutluyuz 00:16
G.Saray HDI Sigorta CEV Kupası'na veda etti! G.Saray HDI Sigorta CEV Kupası'na veda etti! 00:10
Obradovic: Burada çok güzel anılarım var Obradovic: Burada çok güzel anılarım var 00:03
Kerem'den galibiyet açıklaması! Kerem'den galibiyet açıklaması! 23:47
Gomis: Gol atmak için burdayım Gomis: Gol atmak için burdayım 23:43
G.Saray'da Okan Buruk'tan fikstür isyanı! G.Saray'da Okan Buruk'tan fikstür isyanı! 23:37
Daha Eski
Van Aanholt Keçiörengücü maçı sonrası konuştu! Van Aanholt Keçiörengücü maçı sonrası konuştu! 23:32
G.Saray Keçiörengücü maçında inanılmaz pozisyon! G.Saray Keçiörengücü maçında inanılmaz pozisyon! 23:11
Aslan Gomis'le turladı! Aslan Gomis'le turladı! 22:58
F.Bahçe Beko Partizan'a sahasında kaybetti! F.Bahçe Beko Partizan'a sahasında kaybetti! 22:50
Manchester City - Liverpool | CANLI Manchester City - Liverpool | CANLI 22:48
G.Saray'da Seferovic şoku! G.Saray'da Seferovic şoku! 22:31