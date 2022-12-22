📺 Balkan Ninnisi 23. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 23. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 22 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 23. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

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BALKAN NİNNİSİ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Ayşen'in tehditlerine dayanamayan Jovanka, Güldane ve Gülsüm, Şefo'yu kurtarmak için plan yapar ve bunu başarırlar.

Ertan, Arif ve Zafer'in, dükkanın paralarını dolandırıcılara kaptırdıklarını öğrenen Süleyman'la Elena, konakta büyük kargaşa çıkarır.

Elena, Jovanka' yı konaktan alıp eve götürür. Olayları toparlamaya çalışan Ertan'a en büyük destek Sofya'dan gelir.

Sofya, Dimitri ve adamlarıyla görüşerek olayların çözülmesini sağlar.

Bu arada 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı için tüm hazırlık ve süslemeleri, Süleyman'la aralarını düzeltebilmek ve onu dolandırıcı organizasyon firmasından kurtarmak için Ertan, Arif ve Zafer üstlenir...