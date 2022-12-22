Haberler Dizi Haberleri 📺 Balkan Ninnisi 23. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 23. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Balkan Ninnisi 23. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 23. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 23. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 23. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 22 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölüm için Balkan Ninnisi 23. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 23. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 11:00
📺 Balkan Ninnisi 23. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 23. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 22 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 23. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 23. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Ayşen'in tehditlerine dayanamayan Jovanka, Güldane ve Gülsüm, Şefo'yu kurtarmak için plan yapar ve bunu başarırlar.

Ertan, Arif ve Zafer'in, dükkanın paralarını dolandırıcılara kaptırdıklarını öğrenen Süleyman'la Elena, konakta büyük kargaşa çıkarır.

Elena, Jovanka' yı konaktan alıp eve götürür. Olayları toparlamaya çalışan Ertan'a en büyük destek Sofya'dan gelir.

Sofya, Dimitri ve adamlarıyla görüşerek olayların çözülmesini sağlar.

Bu arada 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı için tüm hazırlık ve süslemeleri, Süleyman'la aralarını düzeltebilmek ve onu dolandırıcı organizasyon firmasından kurtarmak için Ertan, Arif ve Zafer üstlenir...

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Dünya Galatasaray'ı konuşacak! Icardi'yi bile gölgede bırakacak transfer
Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı hasta yatağındaki görüntüsüyle seslendi: "Artık geride kalsa"
Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı!
İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aldatmak 14. yeni bölüm izle
Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle
Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (22 Aralık Perşembe)
15 Stajyer Kontrolör alınacak!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
McGregor'dan Manchester Utd. efsanesine: Burnunu kıracağım! McGregor'dan Manchester Utd. efsanesine: Burnunu kıracağım! 11:17
Pele'den kötü haber geldi! Sağlığı... Pele'den kötü haber geldi! Sağlığı... 11:02
Konyaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Konyaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:58
Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:38
Arda'ya bir dünya devi daha talip oldu! PSG'nin ardından... Arda'ya bir dünya devi daha talip oldu! PSG'nin ardından... 10:37
Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 09:56
Daha Eski
Usta isimden Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..." Usta isimden Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..." 09:55
Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı! Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı! 09:39
Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı! Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı! 09:07
İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı! İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı! 08:56
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:38
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:27