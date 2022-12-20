📺Baba 29. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 29. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Baba izleyicileri, dizinin 20 Aralık Salı günü ekranlara gelen 29. bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Baba'nın 29. bölüm bilgileri...
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BABA 29. BÖLÜM KONUSU
Kadir, ailesi ve Çöpköy'ü canı pahasına korumaya çalışırken gelen şoke edici bir haberle derinden sarsılır.
Selahattin'in adamlarını kurduğu plana çeken Kadir, sürpriz bir ismi kurtarmak için harekete geçer.
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İlhan ve Büşra ile ilgili gerçekleşen beklenmedik bir gelişme, kısa süreliğine de olsa herkesi mutlu eder.
Direnmeye devam eden Çöpköy halkı, Selahattin'in planına akıllıca bir karşılık verirken kendilerini bekleyen durumdan habersizdir.
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Selahattin'in karşısına çıkan Kadir, umulmadık bir ismin gerçekleştirmek üzere olduğu planla birlikte ölümle burun buruna gelir.
OYUNCULAR
- Haluk Bilginer
- Tolga Sarıtaş
- Ayda Aksel
- Beril Pozam
- Özge Yağız
- Hakan Kurtaş
- Deniz Hamzaoğlu
- Taner Rumeli
- Bihter Dinçel
- Cem Uslu
- Zeynep Tuğçe Bayat
- Özge Özacar
- Oktay Çubuk
- Sedef Akalın
- Damlasu İkizoğlu
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