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📺Baba 29. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Merakla beklenen 29. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 29. bölüm full izle, Baba izle, Baba 29. bölüm son bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 6 Aralık Salı günü yayınlanan 29. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 29. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 11:00
📺Baba 29. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 29. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Baba izleyicileri, dizinin 20 Aralık Salı günü ekranlara gelen 29. bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Baba'nın 29. bölüm bilgileri...

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👉BABA 29. BÖLÜM İZLE

BABA 29. BÖLÜM KONUSU

Kadir, ailesi ve Çöpköy'ü canı pahasına korumaya çalışırken gelen şoke edici bir haberle derinden sarsılır.

Selahattin'in adamlarını kurduğu plana çeken Kadir, sürpriz bir ismi kurtarmak için harekete geçer.

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👉BABA 29. BÖLÜM İZLE

İlhan ve Büşra ile ilgili gerçekleşen beklenmedik bir gelişme, kısa süreliğine de olsa herkesi mutlu eder.

Direnmeye devam eden Çöpköy halkı, Selahattin'in planına akıllıca bir karşılık verirken kendilerini bekleyen durumdan habersizdir.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 29. BÖLÜM İZLE

Selahattin'in karşısına çıkan Kadir, umulmadık bir ismin gerçekleştirmek üzere olduğu planla birlikte ölümle burun buruna gelir.

OYUNCULAR

  • Haluk Bilginer
  • Tolga Sarıtaş
  • Ayda Aksel
  • Beril Pozam
  • Özge Yağız
  • Hakan Kurtaş
  • Deniz Hamzaoğlu
  • Taner Rumeli
  • Bihter Dinçel
  • Cem Uslu
  • Zeynep Tuğçe Bayat
  • Özge Özacar
  • Oktay Çubuk
  • Sedef Akalın
  • Damlasu İkizoğlu

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👉BABA 29. BÖLÜM İZLE

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