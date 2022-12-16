Haberler Dizi Haberleri 📺Yalnız Kurt 30. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

📺Yalnız Kurt 30. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 30. yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. 16 Aralık Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 30. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 30. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 00:50 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 00:54
📺Yalnız Kurt 30. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

Yalnız Kurt 30. yeni bölümde izleyenleri yine Atv ekranlarına kilitledi. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 30. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

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YALNIZ KURT 30. BÖLÜM KONUSU NE?

Altay ve Meryem, Can'ın elinde tutsaktır. Can, Meryem'e teklifini yapar. Ya Can ile birlikte olacak ya da Altay'ın ölümüne şahitlik edecektir. Meryem şok içinde ne yapacağını bilememektedir. Altay ile Meryem ölüm ile burun burunayken Can'ın Halit ile konsül üzerine planları da işlemektedir.

Can konsül üyesi olacak, Halit de konsülün başına geçecektir. Tek sorun Harun Karacabey'in yokluğunda bunu konsüle kabul ettirmektir. Halit'in dehası bu noktada işe yarayacaktır.

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👉YALNIZ KURT 30. BÖLÜM İZLE

Minnet ve Ferdi, Müstakim'in ısrarlarına daha fazla dayanamazlar ve soluğu Red Embers'da alırlar. Müstakim, Altay ile Meryem'in burada olduğundan emindir. Kısa sürede çatışma başlar. Ama bu hamleleri Barış'tan gelen kesin emirle son bulur. Artık sıra Ahmet'in resmi bir aramayla Red Embers'a girmesindedir. Ama orada göreceği manzara kendisini şok edecektir.

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👉YALNIZ KURT 30. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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