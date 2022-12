📺Balkan Ninnisi 22.BÖLÜM FULL İZLE | Balkan Ninnisi TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni b├Âl├╝m├╝yle 15 Aral─▒k Per┼čembe g├╝n├╝ ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 22. b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čanaca─č─▒n─▒ izleyiciler merak ediyordu. ─░┼čte Balkan Ninnisi son b├Âl├╝m bilgileri.

BALKAN N─░NN─░S─░ 22. B├ľL├ťM ├ľZET─░

D├╝kkan─▒n batt─▒─č─▒n─▒ ├Â─črenen S├╝leyman'─▒n sevinci kursa─č─▒nda kal─▒r. Arif, Ertan ve Zafer'e ├žok k─▒zar. ─░stanbul'dan k─▒z─▒n─▒ al─▒p gelen Nina ve S├╝leyman, Sofia'y─▒ aileye al─▒┼čmas─▒ i├žin kona─ča g├Ât├╝r├╝r. Ne var ki Sofia, onlar─▒ ailesi olarak g├Ârmez ve bir an ├Ânce oray─▒ terketmek ister. D├╝kkan─▒ bat─▒rd─▒klar─▒ i├žin i┼čin i├žinden ├ž─▒kamayan Arif, Ertan ve Zafer ise ├žareyi d├╝kkan─▒ satmakta bulurlar. Ancak d├╝kkan─▒ y├╝ksek bir fiyata satmak isterken mafyayla kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kal─▒rlar. Onlar paralar─▒n─▒n pe┼čine d├╝┼čerken, mafya ┼×efo'yu rehin al─▒r. Bu durumu S├╝leyman'dan her ne kadar saklad─▒klar─▒n─▒ d├╝┼č├╝nseler de Sofia her ┼čeyi anlatacakt─▒r.

