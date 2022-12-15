Haberler Dizi Haberleri 📺 Balkan Ninnisi 22. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 22. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Balkan Ninnisi 22. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 22. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 22. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 22. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 15 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölüm için Balkan Ninnisi 22. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 22. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 11:54 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 12:00
📺 Balkan Ninnisi 22. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 22. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 15 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 22. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 22. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Dükkanın battığını öğrenen Süleyman'ın sevinci kursağında kalır. Arif, Ertan ve Zafer'e çok kızar. İstanbul'dan kızını alıp gelen Nina ve Süleyman, Sofia'yı aileye alışması için konağa götürür. Ne var ki Sofia, onları ailesi olarak görmez ve bir an önce orayı terketmek ister. Dükkanı batırdıkları için işin içinden çıkamayan Arif, Ertan ve Zafer ise çareyi dükkanı satmakta bulurlar. Ancak dükkanı yüksek bir fiyata satmak isterken mafyayla karşı karşıya kalırlar. Onlar paralarının peşine düşerken, mafya Şefo'yu rehin alır. Bu durumu Süleyman'dan her ne kadar sakladıklarını düşünseler de Sofia her şeyi anlatacaktır.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 22. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 22. BÖLÜM İZLE

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