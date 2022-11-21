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📺 Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. 21 Kasım Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:00
📺 Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 21 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelmeye hazırlanan yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 36. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 36. BÖLÜM KONUSU

Alparslan, Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış, Büveyhilerin Hacerülesved'in çalınan büyük parçasını ele geçirdiğini öğrenmişti. Vazifesi ise mübarek taşı onlar Fatımi Halifesine vermeden alıp Abbasi Halifesine getirmekti.

Yaptığı tertiple Fatımi Halifesinin taşı teslim almak üzere Besasiri'ye gönderdiği elçi heyetinin yerine geçer. Besasiri Alparslan'ı tanımadığı için bunu farketmez. Alparslan, Besasiri kendisini fark etmeden taşı alabilecek mi? Besasiri bu durumu ne zaman fark edecek? Hacerülesved'i Kabe'ye tekrar yerleştirmek için Alparslan neler yapacak?

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Vaspurakan'daki boşluktan yararlanan Arslan Yusuf ihtilal hayalleri kurmuştu. Seferiye ve Buharalı komutanlar ile tertibini yapmış ve gece yarısı bütün ileri gelenleri öldürerek ilk ayaklanmayı başlatacaktı. Seferiye de kendisine Öke'yi ayırdığını söyleyerek onun yanına gitmişti.

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Seferiye ihtilale katılarak babasının yanında mı saf tuttu, yoksa başka bir planı mı var? Grigor, hem Süleyman'ın kaçışı hem de Alpagut'un casus olduğunu anlayamaması sebebiyle iyice bilenmiştir. Yınal'a artık güvenmemektedir. Arslan Yusuf'un, Vaspurakan'da yapacağı ihtilal üzerine o da harekete geçecektir. Grigor çok arzuladığı Vaspurakan'ı yeniden ele geçirebilecek mi?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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