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📺Alparslan Büyük Selçuklu 33. BÖLÜM FULL İZLE | Alparslan TRT 1 son bölüm

Alparslan Büyük Selçuklu 34. bölümüyle izleyicilerle buluştu. 24 Ekim Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 33. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 01:00
📺Alparslan Büyük Selçuklu 33. BÖLÜM FULL İZLE | Alparslan TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 24 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 33. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇIKLU 33. BÖLÜM KONUSU

Arslan Yusuf, Flora'yı esir alarak Grigor'dan Yınal'ı öldürmesini istemişti. Alparslanlar da buraya gelmiş ve bu sahneye şahit olmuştu. Alparslan, Yınal'ı nasıl kurtaracak? Arslan Yusuf, Flora'yı serbest bıraktıktan sonra canını emniyete alabilecek mi? Grigor, Arslan Yusuf'un tehditine boyun eğecek mi? Alparslan'ın binbir zorlukla hayata geçirdiği plan suya mı düşecek? Alparslan ile işbirliği yaparak Ani'ye sızan Yınal, Selçuklu lehine neler yapacak? Grigor'u ve Alexander'ı yönlendirmeleriyle yanlış tercihlere mi zorlayacak? Grigor, Yınal'ın oyununa gelecek mi? Yoksa onun da başka planları mı var? Seferiye ve Alparslan birbirlerini daha yakından tanımaya başlamıştır. İkisi de içten içe ısınmaya, karşı tarafa muhabbet duymaya başlasa da bunu çok da belli etmemeye çalışırlar. Yınal'ın Ani'ye sığınmasının Alparslan'ın planı olduğunu bilmeyen Öke, Yınal'ı kurtarmak için planı tehlikeye atacak işlere kalkışacak mı? Bağdat'ta gördüklerinden sonra Rey'e dönmekte olan Tuğrul başına geleceklerden habersiz bir kaleye misafir olacak. Bu konuklukta Tuğrul'u neler beklemekte?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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