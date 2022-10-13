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MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 13 Ekim Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen programın 13 Ekim'de yayınlanan bölümünde takım oyunu heyecanı ve bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Peki, "MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 13 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 01:30
MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 13 Ekim Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen oyunda iki takım önemli Türk yemeklerini en iyi şekilde yapmak için tezgah başına geçti. İşte MasterChef'te haftanın eleme adayları..

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar karşı karşıya geldi. MasterChef yeni bölümünde iki takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada şeflerin isteğini en iyi ve doğru şekilde yapan mavi takım oyunun kazananı oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık için son 3'e Büşra, Burak Revanbahş, Burak Kaya kaldı. 3 isim arasından Burak Kaya en lezzetli tabağı yapan yarışmacı olarak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

Dokunulmazlığı kazanan Burak Kaya, Fatma Nur'u potaya yolladı. Kırmızı takım arasında yapılan oylamada ise Burak Revanbahş, en fazla oyun alarak eleme adayları arasına dahil oldu.

İŞTE ELEME ADAYLARI LİSTESİ:

1) Atike

2) Görkem

3) Kıvanç

4) Çağatay

5) Fatma Nur

6) Burak Revanbahş

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