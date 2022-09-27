O KIZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? 📺 O Kız dizisi bitti mi, final mi yaptı, günü mü değişti? | O Kız 2. yeni bölüm ne zaman?

O KIZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Kanal D'nin yeni sezon dizisi, Erkan Petekkaya'nın başrolüyle daha ilk bölümünde milyonları ekrana kilitledi. İkinci bölümü heyecanla beklenen dizinin yayın günü olan Çarşamba günü, yayın akışında yeni bölüm olmadığını gören seyirciler ise arama motorlarında O Kız yeni bölüm neden yok? O Kız bitti mi, final mi yaptı, günü mü değişti? | O Kız 2. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. İşte O Kız ile ilgili merak edilenler...

O KIZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

O Kız dizisi 28 Eylül Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara erken saatte geldi. Her çarşamba Kanal D ekranlarında yeni bölümü saat 21.00'de yayınlanacak olan dizi, ilk bölümünün ardından yeni bölümüyle beklenirken dizi, özetsiz yeni bölümüyle saat 19.45'te ekrana gelecek. 22.00'de ise Başkan Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması Kanal D ekranlarında yer alacak.

O KIZ DİZİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Daha ilk bölümüyle gönülleri fetheden O Kız dizisinin yeni bölümleri, 28 Eylül Çarşamba hümü 19.45'te, bir kereye mahsus olmak üzere ekrana gelecek. Ardından yine her Çarşamba Kanal D'de yayınlanacak dizinin yeni bölüm saati ise 21.00 olacak. Başkan Erdoğan, AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerinde yaptığı konuşmada "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı mutlaka izleyin. Birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

O KIZ 2. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

O Kız dizisinin yeni bölümü ise 5 Ekim Çarşamba günü Kanal D'de ekranlara gelecek.

O KIZ DİZİSİ KONUSU

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

O KIZ OYUNCULARI

Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)