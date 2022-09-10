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KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU | Kardeşlerim konusu ne, oyuncuları kim? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, her Cumartesi günü seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri milyonlara ekrana kilitleyen Kardeşlerim dizisi hakkında araştırma yapan diziseverler Kardeşlerim konusu ne, oyuncuları kim? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? sorularının cevabını araştırıyor .İşte Kardeşlerim hakkında tüm merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 15:30
KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU | Kardeşlerim konusu ne, oyuncuları kim? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?

atv ekranlarında yeni sezounda da milyonları ekran başına kilitleyen sevilen dizi Kardeşlerim, yepyeni bölümleriyle izleyicilerinje heyecan dolu deneyimler yaşatmaya devamediyor. Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in güçlü bağları üzerine işlenen dizi hakkında arama motorlarında Kardeşlerim konusu ne, oyuncuları kim? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

KARDEŞLERİM KONUSU NE?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

👆CELİL NALÇAKAN (Akif Atakul)

42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.

👆CÜNEYT METE (Orhan Eren)

37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.

👆FADİK SEVİN ATASOY (Şengül Eren)

37 yaşında. Uyanık, değişken, paraya fazla değer veren, cingöz bir kadın. Kocasının yeğenlerine belli bir mesafeden sahip çıkmaya çalışırken, her daim fırsatlardan da istifade etmeyi iyi bilen bir kadın.

👆AHU YAĞTU (Suzan Manyaslı)

34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini yeniden keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.

👆SİMGE SELÇUK (Nebahat Atakul)

40 yaşında. Güzel, alımlı, bakımlı bir kadın. Kurduğu mutlu aile tablosu tehlikeye girdiğinde gözü kimseyi görmeyen, kendi ve çocukları için hayatı garantiye almak adına her şeyi göze alabilecek, cesur bir kadın.

👆YİĞİT KOÇAK (Ömer Eren)

17 yaşında. Duygusal ve hırslı bir çocuk. Zaman zaman kalbinin sesine hakim olamayıp, kendini kaybetse de, abisi Kadir'in sorumluluklarını hafifletmek için üstüne düşeni yapan bir çocuk.

👆SU BURCU YAZGI COŞKUN (Asiye Eren)

17 yaşında. Sade, anaç, dürüst ve güçlü bir kız. Abileri ve küçük kız kardeşi Emel'e annelik yaparken, derslerine sıkı sıkı sarılan çalışkan bir kız. Üstelik sesi de çok güzel.

👆AYLİN AKPINAR (Emel Eren)

6 yaşında. Sevgi dolu, sevimli, neşeli bir çocuk. Anne ve babasının özlemini hep kalbinde hisseden, abilerinin ve ablasının sözünden çıkmayan, oyun oynamayı seven uslu bir kız.

👆ONUR SEYİT YARAN (Doruk Atakul)

18 yaşında. Yakışıklı, sporcu, arkadaşları için hep lider olan zengin çocuğu. Her şeye tepeden bakmaktan çekinmeyen, insanları tiye almaktan rahatsız olmayan kibirli bir delikanlı.

👆CİHAN ŞİMŞEK (Oğulcan Eren)

18 yaşında. Komik, eğlenceli, öz güveni yüksek bir çocuk. Aşık olduğu kız için her türlü çılgınlığı yapıp, engel tanımayacak eğlenceli bir aşık, iyi bir dost, kuzeni Ömer için iyi bir sırdaş.

👆MELİS MİNKARİ (Aybike Eren)

17 yaşında. Hep sahip olduklarından fazlasının hayalini kuran, biraz kibirli, açık göz bir kız. Cesareti bazen başına iş açsa da çenesini tutmakta zorlanan, dobra ve hızlı düşünen bir karakter.

👆RECEP USTA (Berk Özkaya)

18 yaşında. Laubali, üstten, şımarık bir tip. Fakat esasında bu sadece gerçeklerden saklanmak için kendine seçtiği bir kılıf... Bu herkese mesafeli, züppe tavrının arkasında gizlemeye çalıştığı başka bir gerçek var. Aykırı olmayı, cool olmak sanan Berk'in, zamanla ilgisini çekmeye başlayan Aybike'ye yakınlaşma çabası, ikisini de fazlasıyla değiştirirken, bu imkansız aşk zamanla akıllarını başlarından alacaktır.

👆SEDA KIRIMLIOĞLU (İnci)

İki çocuk annesi olan İnci, güzel ve bakımlı bir kadın. Giyimine kuşamına her zaman önem veren İnci, Nebahat Atakul'un en yakın arkadaşı. İnci, güzelliğinin yanında varlıklı bir kadın olmasıyla da dikkatleri üzerine çeken bir anne.

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih'te çekiliyor. Dizinin diğer sahneleri de İstanbul'da birçok farklı ilçede de çekiliyor. Kardeşlerin ailesiyle yaşadıkları ev İstanbul Balat'ta yer alıyor.

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