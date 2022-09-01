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Duy Beni 9. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Duy Beni, televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olarak Star TV'de yayın hayatına başlamasının ardından 9. bölümüyle ekranlara gelecek. Her perşembe saat 20.00'de yayınlanan dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen seyirciler, Ekim, Kanat, Leyla, Aziz ve Emine'nin yaşayacağı yeni maceraları görmek için sabırsızlanıyor. İşte Duy Beni 9. bölümde olanlar ve yeni bölüm tek parça izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 16:24 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 16:30
Duy Beni 9. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 9. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusu. Duy Beni, 9. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında.

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DUY BENİ 9. BÖLÜM KONUSU

Ekim önemli bir yol ayrımındadır. İçinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için iki seçeneği vardır. Ya kendini feda edip arkadaşını kurtaracak, ya da arkadaşının hayatının mahvolmasına seyirci kalacaktır. Bir karar verir.

DUY BENİ 8. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kanat'ın tutuklanması Gerçek Koleji'ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim'in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat'ın masum olduğuna inanmaktadır.Polis, Gerçek Koleji'nden birinin ifadesine daha başvurur.Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır.

Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır. Kendini toplayıp Aziz'le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır.Artık yeni bir hedefi vardır.

Kanat'ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır.Ekim, Bekir ve Ayşe'ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır.

Selim ve Bahar, Gerçek Koleji'nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar. Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır.

Diğer tarafta okuldaki zorbalığın tekrar hedefi olan Emine, herkesi dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.Sırlar teker teker ortaya çıkarken Kanat'ların evinde başka bir trajedi yaşanır.Bahar hoca herkesi istemeden olsa bir gerçekle yüzleştirecektir.Selim hoca ise kendi geçmişinin acısıyla öğrencilerini korumak için bu kez farklı bir yol dener.Sınıfın tahtasına ders konusu olarak" Zorbalık Mahkemesi" yazar.Öğrenciler neyle karşılaşacaklarını bilmeden onlara gösterilen sandalyelere otururlar.Kararı yine öğrenciler verecektir.

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