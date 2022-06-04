Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 55. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

📺Kardeşlerim 55. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

Atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 55. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim dizisi, 54. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kardeşlerim 55. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 55. ve en son yayınlanacak bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 18:00
📺Kardeşlerim 55. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

Atv'de izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 55. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 4 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümü için araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim'in 55. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 55. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Biz sadece kaybettiklerimizi özleriz, vazgeçtiklerimizi değil!"

Ömer'in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler. Asiye ve Doruk, Ataman Koleji'nde yapılacak olan yıl sonu eğlencesini organize etmek için kolları sıvarken, Aybike'nin Asiyelere olan siniri gün geçtikçe daha da çoğalır. Nebahat ve Ayla, Akif'in kasasında sakladığı evrakları almanın yolunu ararken; okuldaki partide yaşanan kavga, herkesi dehşete düşürür.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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