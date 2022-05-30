📺Hakim 8. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Hakim son bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarının yeni dizisi Hakim, 8. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Hakim dizisini bekleyen izleyiciler, 30 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen 8. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Hakim'in 8. bölüm bilgileri...

👉HAKİM TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉HAKİM 8. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

HAKİM 8. BÖLÜM KONUSU

Azem ve Gülbahar aynı anda nezarethanede… Ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmeye karar verirler. Kadir, Cevdet'in Ömer'in karısı Aylin'in ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkartması Ömer ve Cevdet için geri dönülmez bir sonun başlangıcı olur. Ayşe'nin eline geçen görüntüler, Metehan'ın suçunu ispatlayacaktır. Azem buna izin vermez. Ozan, bir mafya babasının kızı ile birlikte olmanın ağırlığından kurtulmaya çalışır ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Cevdet, ölümcül bir karar vermek üzere… Hâkim Ömer'in sevdikleri ile en çok sınanacağı, nefes nefese izlenecek bir bölüm.

👉HAKİM TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉HAKİM 8. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

HAKİM KONUSU

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

👉HAKİM TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉HAKİM 8. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉HAKİM TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉HAKİM 8. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE