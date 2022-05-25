Haberler Dizi Haberleri SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? | Sevmek Zamanı dizisinin oyuncuları kim? Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak?

SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? | Sevmek Zamanı dizisinin oyuncuları kim? Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak?

atv ekranlarının yeni dizisi 'Sevmek Zamanı' yayınlanan tanıtımının ardından dikkatleri üzerine çekti ve diziseverlerin radarına girdi. Yaz sezonuna damgasını vuracak dizinin detayları araştırılmaya başladı. Peki, Sevmek zamanı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sevmek Zamanı dizisinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihine dair merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:00
SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? | Sevmek Zamanı dizisinin oyuncuları kim? Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak?

ATV EKRANLARININ YENİ DİZİSİ SEVMEK ZAMANI | Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapmayı planlayan ve yayınlanan tanıtımıyla izleyicilerin beğenisini toplayan 'Sevmek Zamanı' dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği ve başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın üstlendiği Sevmek Zamanı dizisine dair merak edilenler haberimizde...

SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Süreç Film imzalı Sevmek Zamanı dizisi, bir aşk hikayesini konu alacak. Sevmek Zamanı, bir günde hayatları değişen Firuze ve Kaan'ın öyküsünü izleyicilerle buluşturacak.

Firuze ve Kaan, birbirlerinin hayatını dramatik bir biçimde farklılaştırıyor ve hikaye böyle başlıyor...

SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sevmek Zamanı'nın oyuncu kadrosu şöyle:

  • İlhan Şen
  • Deniz Işın
  • Toprak Can Adıgüzel
  • Serenay Aktaş
  • Çağdaş Onur Öztürk
  • Nimet İyigün

SEVMEK ZAMANI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK, İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevmek Zamanı dizisi ilk tanıtımı ile beğenileri topladı. İlhan Şen ve Deniz Işın'ın uyumu ise oldukça dikkat çekti. Çok konuşulan tanıtımla birlikte dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Sevmek Zamanı yakında atv'de izleyicisiyle buluşacak ve dizinin yayın tarihi haberimizde yer alacak.

DİĞER
İskenderun FK – Iğdırspor maçı hangi kanalda? İskenderun – Iğdır final maçı ne zaman, saat kaçta?
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe yeniyi eskide buldu
Abdullah Avcı aradığı sol beki İtalya'da buldu!
Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE
📺Sadakatsiz FİNAL İZLE
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Deep Purple Türk yemeği siparişi verdi!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2022-2023 transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu! 2022-2023 transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu! 15:35
Kocaelispor'da Berkay Dabanlı ile yollar ayrıldı Kocaelispor'da Berkay Dabanlı ile yollar ayrıldı 15:18
Çalımbay: Tarih yazmak istiyoruz! Çalımbay: Tarih yazmak istiyoruz! 15:08
Ali Koç ve yöneticilerden Bakan Nurettin Nebati'ye ziyaret! Ali Koç ve yöneticilerden Bakan Nurettin Nebati'ye ziyaret! 15:06
Guti'den Beşiktaş sözleri! Guti'den Beşiktaş sözleri! 14:21
Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler 12:36
Daha Eski
Merih Demiral'a Manchester United kancası! Merih Demiral'a Manchester United kancası! 11:49
Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi Final Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi Final 11:40
İskenderun FK - Iğdır FK maçı ne zaman? İskenderun FK - Iğdır FK maçı ne zaman? 11:23
Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 11:14
Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman? 11:07
Abdullah Avcı aradığı sol beki İtalya'da buldu! Abdullah Avcı aradığı sol beki İtalya'da buldu! 10:53