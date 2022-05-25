SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? | Sevmek Zamanı dizisinin oyuncuları kim? Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak?

ATV EKRANLARININ YENİ DİZİSİ SEVMEK ZAMANI | Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapmayı planlayan ve yayınlanan tanıtımıyla izleyicilerin beğenisini toplayan 'Sevmek Zamanı' dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği ve başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın üstlendiği Sevmek Zamanı dizisine dair merak edilenler haberimizde...

SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Süreç Film imzalı Sevmek Zamanı dizisi, bir aşk hikayesini konu alacak. Sevmek Zamanı, bir günde hayatları değişen Firuze ve Kaan'ın öyküsünü izleyicilerle buluşturacak.

Firuze ve Kaan, birbirlerinin hayatını dramatik bir biçimde farklılaştırıyor ve hikaye böyle başlıyor...

SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sevmek Zamanı'nın oyuncu kadrosu şöyle:

İlhan Şen

Deniz Işın

Toprak Can Adıgüzel

Serenay Aktaş

Çağdaş Onur Öztürk

Nimet İyigün

SEVMEK ZAMANI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK, İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevmek Zamanı dizisi ilk tanıtımı ile beğenileri topladı. İlhan Şen ve Deniz Işın'ın uyumu ise oldukça dikkat çekti. Çok konuşulan tanıtımla birlikte dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Sevmek Zamanı yakında atv'de izleyicisiyle buluşacak ve dizinin yayın tarihi haberimizde yer alacak.