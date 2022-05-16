📺 Hakim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Hakim 6. bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Hakim dizisi, 6. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Hakim izleyicileri, dizisinin 16 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 6. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Hakim'ın 6. bölüm bilgileri...

👉Hakim TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 HAKİM 6. BÖLÜM İZLE

Hakim 6. BÖLÜM KONUSU

Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder.



Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer.



Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar.



Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.

👉Hakim TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 HAKİM 6. BÖLÜM İZLE

Yapımcı: Limon Film / Hayri Aslan

Yönetmen: Erkan Tunç, Süleyman Mert Özdemir

Senaryo: Yılmaz Şahin, Çağla Kızılelma

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)

👉Hakim TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 HAKİM 6. BÖLÜM İZLE

👉Hakim TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 HAKİM 6. BÖLÜM İZLE