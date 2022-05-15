Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 46. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 46. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 46. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Teşkilat 45. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 46. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 46. ve en son yayınlanacak bölümüyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 13:42
📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 46. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 15 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek ve Teşkilat 46. yeni bölüm yine izleyicilerin nefesini kesecek. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm özeti...

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 46. BÖLÜM İZLE

📺TEŞKİLAT 46. BÖLÜM KONUSU

'Ölmeden evvel ölenler' ilk kaybını vermiştir. Ekibin içindeki sızı çok derin bir intikam duygusuyla perçinlenir. Hakkı Dayı'nın ölümüne sebep olan kişilerin peşine düşerler. İlk hedef bombayı koyan katildir.

Diğer yanda 'Şirket'in gözden çıkardığı Yıldırım, 'Şirket' üyelerinin karşısına dikilir ancak ölüm fermanı çoktan imzalanmıştır… Ekip, sessizce Hakkı Dayı'ya veda ederken, saldırının sorumlusuna yaklaştıklarında Yıldırım'a ulaşan ipin ucunu da yakalarlar. İntikam operasyonu devam ederken, Halit hiç beklemediği bir telefon alır. Bu telefon sonrası ekip zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 46. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 46. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Rachid Ghezzal bombası! İşte dev teklif ve Beşiktaş'ın cevabı...
Yılın sadece 14 gün yetişiyor! Kilosu 120 lira
Osayi-Samuel'e İngiliz kancası! Böyle duyurdular
Beşiktaş 19'luk yeteneği transfer ediyor! İşte maliyeti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yargı SON BÖLÜM İZLE
📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE
Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman?
Eurovision 2022 finaline Ukrayna damgası!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uğurcan Çakır'dan yatakta kupalı poz! Uğurcan Çakır'dan yatakta kupalı poz! 13:37
G.Saray'dan A. Demirspor'a büyük üstünlük G.Saray'dan A. Demirspor'a büyük üstünlük 12:47
Trabzonspor Altay maçının VAR hakemi belli oldu Trabzonspor Altay maçının VAR hakemi belli oldu 12:24
Villarreal Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Villarreal Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:14
Getafe-Barcelona maçı ne zaman? Getafe-Barcelona maçı ne zaman? 12:10
Levante Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Levante Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:10
Daha Eski
Fenerbahçe - Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı! Fenerbahçe - Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı! 11:53
Mallorca-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Mallorca-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 11:50
Göztepe - Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu! Göztepe - Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu! 11:50
Cagliari - Inter maçı ne zaman? Cagliari - Inter maçı ne zaman? 11:47
Milan - Atalanta maçı ne zaman? Milan - Atalanta maçı ne zaman? 11:42
Celta Vigo-Elche maçı ne zaman? Celta Vigo-Elche maçı ne zaman? 11:40