Haberler Dizi Haberleri 📺Bir Zamanlar Çukurova YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm fragmanı izle! atv CANLI İZLE (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Bir Zamanlar Çukurova YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm fragmanı izle! atv CANLI İZLE (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 136. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova 135. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 136. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:13
📺Bir Zamanlar Çukurova YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm fragmanı izle! atv CANLI İZLE (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM İZLE - Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 12 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek 136. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 136. BÖLÜM KONUSU

Kadınların hakkını savunan Züleyha katillerin hedefinde!

Çolak'ın işçileri arasındaki huzursuzluğu fark eden Züleyha olaya müdahale etmek isterken Çolak'ın kadın işçilerden birini tokatladığını görünce çılgınca döner. Kadın işçilerin de erkeklerle aynı yevmiyeyi alması için sesini yükselten Züleyha, Çolak'ın tepkisini çeker. Kadınların eşit haklara kavuşması için mücadeleye karar veren Züleyha, Fikret'in de yardımıyla bir destek sandığı kurar. Çolak tarlalarında çalışacak işçi bulamayınca ortam iyice gerilir. Hakan ise Züleyha'nın içinde bulunduğu çok daha büyük bir tehlikenin farkındadır. Züleyha'nın gizemli bir katilin hedefinde olduğunu öğrenen Hakan, Abdülkadir'le birlikte Züleyha ve çocukları korumak üzere harekete geçer.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 136. VE SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 136. bölümü bu akşam saat 20.00'de Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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