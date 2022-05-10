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📺Baba 12. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 12. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 12. bölüm full izle, Baba izle, Baba 12. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 10 Mayıs Salı günü yayınlanan 12. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 12. bölümü detaylarını haberimizden bulabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 15:30
📺Baba 12. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 12. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 10 Mayıs Salı günü ekranlara gelen 12. bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Baba'nın 12. bölüm bilgileri...

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BABA 12. BÖLÜM KONUSU

Yeniden ailesinin başına geçen Emin, ev arayışı sırasında aldığı bir haberle yıkılır. Servet'in yaptıklarını öğrenen Kadir'in abisiyle yaşadığı yüzleşme çok sert olur. Babasının ölümünden Kadir'i sorumlu tutan İlhan, Büşra ile karşı karşıya gelir. Ailesini ziyaret eden Büşra, Emin'den beklemediği bir karşılık alırken, Cansu'nun gerçek yüzünü öğrenen Kadircan, kendini büyük bir açmazda bulur. İlhan, Kadir'e bedel ödetmek için çok tehlikeli bir karar alır.

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👉BABA 12. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak

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👉BABA 12. BÖLÜM İZLE

BABA DİZİSİ OYUNCULARI

  • Haluk Bilginer
  • Tolga Sarıtaş
  • Ayda Aksel
  • Beril Pozam
  • Özge Yağız
  • Hakan Kurtaş
  • Deniz Hamzaoğlu
  • Taner Rumeli
  • Bihter Dinçel
  • Cem Uslu
  • Zeynep Tuğçe Bayat
  • Özge Özacar
  • Oktay Çubuk
  • Sedef Akalın
  • Damlasu İkizoğlu

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👉BABA 12. BÖLÜM İZLE

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