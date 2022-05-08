Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 45. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE) - 8 Mayıs

📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 45. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE) - 8 Mayıs

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 45. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Teşkilat 44. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 45. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 45. ve en son yayınlanacak bölümüyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 12:00
📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 45. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE) - 8 Mayıs

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 8 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek ve Teşkilat 45. yeni bölüm yine izleyicilerin nefesini kesecek. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm özeti...

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 45. BÖLÜM İZLE

📺TEŞKİLAT 45. BÖLÜM KONUSU

Serdar ve Halit, nihayet uzun zamandır peşinde oldukları Yıldırım'ı ele geçirmiştir. Halit, Yıldırım'la yüzleşirken Yıldırım ise babasıyla ilgili Serdar'ın aklını karıştırmaya çalışır. Diğer yanda ekip, Serdar'ın Yıldırım'ın telefonundan çektiği dosyaların şifresini çözmeye çalışmaktadır. Telefondan çıkan tarihlere göre savunma sanayine ve İstiklal projesine yönelik tehdit devam etmektedir.

Serdar ve Halit Başkan, Yıldırım'ı Türkiye'ye getirmeye çalışırken ekip bu saldırıların önüne geçmek için belirlenen hedeflerin peşine düşer. Şirket'in önemli adamlarından birinin araya girmesiyle Fransız istihbaratı Serdar ve Halit'in peşine düşer. Ancak Halit'in kurduğu oyun sayesinde Yıldırım için yolun sonu gelmiştir.
Ekip tehditi ortadan kaldırmaya çalışırken 'ölmeden evvel ölenler' ilk kaybını vermek üzeredir.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 45. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 45. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Küçük İbo'nun ezeli rakibiydi... Bir dönem albümleri milyonlar satan Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! Bakın ne halde!
Fenerbahçe peşine düştü Andre Franco coştu! Durdurulamıyor
Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...
F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş ve transfer kararı! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yargı SON BÖLÜM İZLE
📺Kardeşlerim 51. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
👩‍👧ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE RESİMLİ SÖZLER
8 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor camiasından Anneler Günü mesajları! Spor camiasından Anneler Günü mesajları! 11:59
Frutti Extra Bursaspor'dan gülümseten paylaşım! Frutti Extra Bursaspor'dan gülümseten paylaşım! 11:47
Spezia - Atalanta maçı saat kaçta? Spezia - Atalanta maçı saat kaçta? 11:43
Transferde bomba patlıyor! Kanarya'nın hedefindeki forvet... Transferde bomba patlıyor! Kanarya'nın hedefindeki forvet... 11:41
Trabzonsporlu hukukçulardan Ali Koç’a suç duyurusu Trabzonsporlu hukukçulardan Ali Koç’a suç duyurusu 11:30
Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta? 11:18
Daha Eski
F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş ve transfer kararı! Bonservisi... F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş ve transfer kararı! Bonservisi... 11:09
Espanyol - Osasuna maçı saat kaçta? Espanyol - Osasuna maçı saat kaçta? 11:07
Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin VAR'ı belli oldu! Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin VAR'ı belli oldu! 11:06
NBA'de Bucks ve Warriors, serilerinde 2-1 öne geçti NBA'de Bucks ve Warriors, serilerinde 2-1 öne geçti 11:04
İki yıldızın alternatifi bulundu! Transfere sıcak bakıyor İki yıldızın alternatifi bulundu! Transfere sıcak bakıyor 11:02
Villarreal - Sevilla maçı saat kaçta? Villarreal - Sevilla maçı saat kaçta? 11:00