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📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi 8. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 8. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 8. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 8. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Adı Sevgi 1 Mayıs Pazar günü yayınlanan 8. bölümünde neler yaşandı? İşte Adı Sevgi dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 18:14 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 00:30
📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi 8. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi dizisi, 8. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Adı Sevgi izleyicileri, dizisinin 1 Mayıs Pazar günü ekranlara gelen olan 8. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Adı Sevgi'ın 8. bölüm bilgileri...

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Adı Sevgi 8. BÖLÜM KONUSU

Volkan, Zeynep'i geri alabilmek için Sarpça'yı ateşe vermeye yemin etmiştir. Ekrem ve Macide kendi yarattıkları canavarı engellemeye çalışsa da Volkan'ın hedefindeki Esma ve Gülendam kabus dolu anlar yaşarlar. Emir'in soracağı hesap Volkan ve ailesi için acı olur.

Mehmet'in ortadan kaybolması ise zamana karşı bir yarışı başlatır. Emir ve Elif, Mehmet'i bulup eve döndürmek isterken, Volkan'ın hamlesi hayati bir hatayı beraberinde getirir.

Acı olaylar Doğukan ve Esma'yı daha da birbirine bağlarken, Zahit torununu Doğukan'dan uzak durması konusunda net bir şekilde uyarır. Bu uyarının altında yatan Doğukan'la ilgili büyük sır herkesin hayatını değiştirecektir.

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👉 ADI SEVGİ 8. BÖLÜM İZLE

Yapımcı : Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen : Sadullah Celen

Senaryo : Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik : Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular : Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Çağkan Çulha (Levent), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü), Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

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