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📺 Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu TEK PARÇA FULL İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 20. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. 4 Nisan Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlana Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Tv gösterimini kaçıran izleyiciler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorguları yapılıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 20. ve en son yayınlanan bölümüne dair merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 00:19 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 00:45
📺 Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan bu hafta da doruğa çıktı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 4 Nisan Pazartesi günü ekranlara geldi. Tv gösterimini kaçıran İzleyiciler 4 Nisan Pazartesi günü Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgilerini sorgulamaya devam ederken; detaylar haberimizde...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan'a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça'nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. Alparslan ve Akça'nın aşkı bundan sonra nasıl seyredecek? Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek, Akça ülküsüyle aşkını bir gönülde yaşatabilecek mi? Kendileriyle anlaşmak için gelen Kekavmenos'a karşı Alparslan nasıl bir tavır takınacak? Selçuklu ve Vaspurakan işbirliği hangi neticeleri doğuracak?

Dukas'ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos'un ölümden kurtulmak için Liparitlere teklifi ne olacak? Liparitler hangi şartlar içerisinde Kekavmenos'un hayatını bağışlayacak? Hem Dukas'tan hem de Kekavmenos'tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi? Evdokya bu hususta onun yanında mı, karşısında mı olacak?

Ferzat'ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat'ı kurtarmak için bir hamle yapacak mı? Yoksa Ferzat'ın elindeki sırlar açığa mı çıkacak?

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