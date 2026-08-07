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Waltenspiel sınırları zorladı

Red Bull sporcusu Marco Waltenspiel, insan uçuşunun sınırlarını zorlayan bir ilke imza attı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Waltenspiel sınırları zorladı
Red Bull sporcusu Marco Waltenspiel, insan uçuşunun sınırlarını zorlayan bir ilke imza attı. Kapadokya üzerinde yaklaşık 2 bin 800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atlayan Waltenspiel, farklı irtifalardaki balonları slalom parkuruna dönüştürerek, saatte 200 kilometre hızla balonların arasından uçuşunu tamamladı. Başarılı sporcu "Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde bu uçuşu gerçekleştirmek kariyerimin en unutulmaz deneyimlerinden biri oldu" açıklamasını yaptı.
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