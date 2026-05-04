CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Birinci Berwick oldu

Birinci Berwick oldu

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun şampiyonu belli oldu. Berwick’e kupasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verdi

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Birinci Berwick oldu

Ankara etabı ile sona eren 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick oldu. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirilen finişin ardından yapılan ödül töreninde Berwick şampiyonluk kupasını aldı. Genel klasman birincisi Berwick'e kupasını ve turkuaz mayosunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takdim etti. Takımlarda ise XDS Astana ekip olarak birinci oldu.

KIRMIZI MAYOYU DA KAZANDI

Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren diğer sporculara ise ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu, genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Belçikalı Tom Crabbe, yeşil mayoyu elde etti. Beyaz mayoyu ise Mustafa Tarakçı kazanmayı başardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şampiyon olan Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick'e şampiyonluk kupasını takdim etti. Takımlarda ise ilk sırayı XDS Astana elde etti.

YILMAZ: MİLLETİN EVİNE ÇOK YAKIŞTI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu tura emek veren, destek olan herkese, tüm sporculara teşekkür ediyorum. Bu tur 27 yıl aradan sonra Ankara'da gerçekleşti. Gelecek sene de Ankara'da, Külliyemizde bu güzel organizasyona yine ev sahipliği yapmak istediğimizi ifade etmek istiyorum. Milletin evine çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

G.Saray'dan Lukaku harekatı! Transferdeki kozu...
Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Bosch'tan etik arıza! Aile kurumunu hedef aldılar Bakan Göktaş'tan tepki gecikmedi: Annelik değersizleştirilemez | Arkasından siyonist lobi çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orta sahada büyük değişim! İşte Buruk'un planı
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Düşme hattı yangın yeri! İşte güncel puan durumu Düşme hattı yangın yeri! İşte güncel puan durumu 00:55
Karagümrük'ten kritik 3 puan! Karagümrük'ten kritik 3 puan! 00:55
Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti! Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti! 00:55
Kayserispor ile konuk ettiği Eyüpspor berabere kaldı! Kayserispor ile konuk ettiği Eyüpspor berabere kaldı! 00:55
Antalya'da gol sesi çıkmadı! Antalya'da gol sesi çıkmadı! 00:55
Kasımpaşa ile Kocaelispor yenişemedi! Kasımpaşa ile Kocaelispor yenişemedi! 00:55
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik! 00:55
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! 00:55
G.Saraylı yıldıza çifte talip! O rakama satılacak G.Saraylı yıldıza çifte talip! O rakama satılacak 00:55
G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip! G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip! 00:55
Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... 00:55
Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" 00:55