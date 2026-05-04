Birinci Berwick oldu

Ankara etabı ile sona eren 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick oldu. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirilen finişin ardından yapılan ödül töreninde Berwick şampiyonluk kupasını aldı. Genel klasman birincisi Berwick'e kupasını ve turkuaz mayosunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takdim etti. Takımlarda ise XDS Astana ekip olarak birinci oldu.

KIRMIZI MAYOYU DA KAZANDI

Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren diğer sporculara ise ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu, genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Belçikalı Tom Crabbe, yeşil mayoyu elde etti. Beyaz mayoyu ise Mustafa Tarakçı kazanmayı başardı.

YILMAZ: MİLLETİN EVİNE ÇOK YAKIŞTI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu tura emek veren, destek olan herkese, tüm sporculara teşekkür ediyorum. Bu tur 27 yıl aradan sonra Ankara'da gerçekleşti. Gelecek sene de Ankara'da, Külliyemizde bu güzel organizasyona yine ev sahipliği yapmak istediğimizi ifade etmek istiyorum. Milletin evine çok yakıştı" ifadelerini kullandı.