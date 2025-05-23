Etnospor'da görkemli açılış

7. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu ve 35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Organizasyonun açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile birçok ülkeden temsilci katıldı. Protokol üyeleri, Han Çadır önünde düzenlenen programda kurdele keserek festivalin açılışını gerçekleştirdi.

FESTİVALE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ

Bilal Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı: "Dört gün boyunca 2025'in Aile Yılı olması dolayısıyla buraya bütün halkımızı beklediğimizi söylemiştik. İlk günün erken saatlerinde böylesine yüksek bir teveccühü gördüğümüz için çok mutluyuz. Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen ve 4 gün boyunca ter dökecek herkesi tebrik ediyorum."

DÜNYANIN EN BÜYÜK ORGANİZASYONU

"Köklerimizden gelen kadim değerleri, ortak hafızamızı ve gelecek nesillere bırakacağımız kültürel izleri yeniden canlandırıyoruz. Festivalimiz, kültür ve spor alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olma iddiasını sürdürmektedir. Her yönüyle gelişen ve büyüyen bu festival, insanlığın ortak mesajı ve yeniden hatırlayışın güçlü bir çağrısı olmuştur. Bu yıl kültür festivalimizi 'Gelenek ailede başlar' mesajıyla çok özel tema eşliğinde gerçekleştiriyoruz. 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı aile bağlarını güçlendiren kültürel miras olarak öne çıkarıyor ve toplumumuzun ortak değerlerini yaşatmayı hedefliyoruz."

OYNAMAK HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR

"Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde çocuklar, en temel hakları olan oyun oynamaktan mahrum bırakılıyor. Geçtiğimiz yıl bir hakikatin altını çizerek, 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' demiştik. Oynaması gereken yaşta savaşların ortasında kalan, soykırıma maruz bırakılan ve sevinmesi gereken çağda acıların içinde büyüyen çocuklara tanığız. Çocukların bombalar altında ezildiği değil neşeyle oyunlar oynadığı bir dünya istiyoruz. Bu festival, aynı zamanda bir duruşun ve çağrının ifadesidir. İnsanlık vicdanını bu alanda bir araya getiriyoruz. Ortak değerleri burada yeniden inşa ediyoruz. Emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum."

GENÇLERLE BERABER ÜLKE GÜZEL

Festival sayesinde geleneklerin devam ettiğini belirten Bakan Bak, "Çocuklarımızın burada olması çok mutlu etti. Gençlerin heyecanını görünce mutlu oldum. Ülke gençlerle beraber güzel. Dünya Etnospor Birliğine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın spora destek vermesi bizler için çok önemli. İstanbul, kültürün, tarihin ve sporun şehri. Türkiye'de güçlü bir gençlik var. Sporda güçlü bir Türkiye var. Çocukların bombalar altında değil oyunlarla coşması lazım. Gazze'yi ve Filistin'i unutmayalım. Çocuklar öldürülürken hepinizin sesini yükseltmesi lazım" dedi.

"DÜNYADAKİ FARKLILIKLARI YAŞATIYORUZ"

İstanbul'un 130 ülkeden daha kalabalık bir şehir olduğunu aktaran Gül, "Bilal Erdoğan başta olmak üzere çalışma arkadaşlarına, sponsorlara ve her birinize teşekkür ediyorum. İstanbul, çok kültürlü bir şehir. Tek tip kıyafetin, müziğin ve yemeğin baskın olarak konuşulduğu bir ortamda dünyadaki farklılıkları yaşatmak ve ailelerle canlandırmak çok önemli. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için kendimizi şanslı görüyoruz" diye konuştu.

KÜLTÜRÜNÜZÜ BÖYLE YANSITTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

7. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış törenine katılan Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Bakary Badjie ise şunları kaydetti: "Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Gambiya haklından ve Cumhurbaşkanının selamlarını iletiyorum. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Festivalin başarılı olmasını diliyorum. Burada olduğum için onur duyuyorum. Kültürünüzü bu şekilde yansıttığınız için teşekkür ediyorum."