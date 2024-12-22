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Haberler Diğer Sporlar Oleksandr Usyk-Tyson Fury'nin 190 milyon dolarlık dev rövanşın galibi belli oldu

Oleksandr Usyk-Tyson Fury'nin 190 milyon dolarlık dev rövanşın galibi belli oldu

Son dakika spor haberleri: Tüm dünyanın bir kez daha nefeslerini tutarak izlediği Oleksandr Usyk - Tyson Fury, WBA, WBC ve WBO kemerlerini koruma maçında kazanan bir kez daha Usyk oldu. İşte maçta yaşananlar ve ayrıntılar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 09:33
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Oleksandr Usyk - Tyson Fury'nin 190 milyon dolarlık dev rövanşın galibi belli oldu

Suudi Arabistan'da "Riyad Sezonu" etkinlikleri kapsamında düzenlenen boks maçında, ağır sikletin iki efsanesi Ukraynalı Oleksandr Usyk ile İngiliz Tyson Fury, rövanş için Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi.

Oleksandr Usyk - Tyson Fury'nin 190 milyon dolarlık dev rövanşın galibi belli oldu

Oleksandr Usyk, 190 milyon dolar ödüllü maçta İngiliz rakibi Tyson Fury'yi bir kez daha mağlup ederek WBA, WBC ve WBO kemerlerini korudu ve ağır sıklet boksunun şampiyonu olmayı sürdürdü.

Oleksandr Usyk - Tyson Fury'nin 190 milyon dolarlık dev rövanşın galibi belli oldu

38 yaşındaki boksör, dünya ağır sıklet şampiyonluğu için yapılan mücadelede, hakemlerin ortak kararıyla 116-112, 116-112 ve 116-112'lik skorlarla galip gelerek kemerlerini korumayı başardı.

Oleksandr Usyk - Tyson Fury'nin 190 milyon dolarlık dev rövanşın galibi belli oldu

Profesyonel boks kariyerinde henüz yenilgisi olmayan Oleksandr Usyk 23. galibiyetini elde etti.

Oleksandr Usyk - Tyson Fury'nin 190 milyon dolarlık dev rövanşın galibi belli oldu

Maç sonrası konuşan Usyk, 38 yaşında olmasına rağmen gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Bilmiyorum, belki de iyi antrenman yapıyorum, iyi hazırlanıyorum," şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Oleksandr Usyk - Tyson Fury'nin 190 milyon dolarlık dev rövanşın galibi belli oldu

Ailesinin desteğinin kendisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Usyk, zaferini annesine adadığını söyledi.

Oleksandr Usyk - Tyson Fury'nin 190 milyon dolarlık dev rövanşın galibi belli oldu

Usyk, rakibi Tyson Fury hakkında da övgü dolu sözler sarf etti ve "O harika bir dövüşçü ve mükemmel bir rakip. 24 rauntta inanılmaz bir mücadele verdik. Kariyerim için gerçekten harika bir deneyimdi," ifadelerini kullandı.

Oleksandr Usyk - Tyson Fury'nin 190 milyon dolarlık dev rövanşın galibi belli oldu

Usyk ile Fury arasındaki dövüşün toplam ödülü 190 milyon dolar. Karşılaşmadan galip ayrılan Usyk'in kazancı yaklaşık 100 milyon dolar civarında.

Oleksandr Usyk - Tyson Fury'nin 190 milyon dolarlık dev rövanşın galibi belli oldu

İlk karşılaşmada Usyk, şampiyon olmasına rağmen 45 milyon dolar almış, Fury ise kaybetmesine rağmen 100 milyon dolarlık ödülün sahibi olmuştu.

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