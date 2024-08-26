Başkan Erdoğan'ın tavsiyesiyle spora döndü! Şimdiki hedefi altın madalya

Engelli sporcuların olimpiyatları 2024 Paralimpik Oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, oyunlara 10 sporcuyla katılacak.

Oyunlarda J1 artı 70 kiloda mücadele edecek olan Nazan Akın Güneş yaptığı açıklamada, 2008 yılında judoya başladığını söyledi.

Elde ettiği başarılarla Londra 2012 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandığını anlatan Nazan Akın Güneş, "İlk defa judo bayanlarda finale çıktım. Orada ikinci oldum. Bu gururu yaşattığım için çok mutluydum." dedi.

Sakatlıklar dolayısıyla 10 yıl judoya ara verdiğini dile getiren milli sporcu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız 2022 yılında sporun yıldızları ile bir araya gelmişti. O programa ben de davet edilmiştim. Sayın Cumhurbaşkanı'mız sporu neden bıraktığımı sordu. Sakatlığımın artık düzeldiğini öğrenince tekrar spora dönmemi istedi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşviki ile tekrardan spora döndüm. O tarihten beri girdiğim tüm turnuvalarda madalya aldım. Dünya ve Avrupa ikinciliğim, grand prixlerde şampiyonluğum var. Paris'e gitmeye de hak kazandım."

Nazan Akın Güneş, ailesine altın madalya sözü olduğunu anlatarak, "Ülkemizi Paris 2024'te temsil edeceğim. 2012'de alamadığım altın madalyayı bu sefer getireceğim. Bana desteğini esirgemeyen aileme, eşime ve tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ailem ve Cumhurbaşkanı'mıza da birinci olacağım diye söz vermiştim." ifadelerini kullandı.