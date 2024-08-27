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Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman TMF Başkanı Bekir Uçar, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 51 yaşında hayata gözlerini yuman Uçar'ın cenaze törenine, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra siyaset ve spor camiasının önemli isimleri katıldı. TMF Başkan Vekili Ogün Baysan yaptığı açıklamada; "Başımız sağ olsun. 20 küsur senedir beraber çalıştığımız, bir insandı. Bütün camiayla barışık bir insandı. Çok üzgünüm. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. Uçar'ın naaşı, Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

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