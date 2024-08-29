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Paris'te özel şölen

7. Paralimpik Yaz Oyunları’nın açılış töreni Fransa’da gerçekleştirildi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Paris'te özel şölen
Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların açılış töreni, tarihte ilk kez stadyum dışında yapıldı. Roma 1960'tan bu yana 4 yılda bir aralıksız yapılan ve 1988'den beri de olimpiyatlarla aynı şehirde gerçekleşen oyunların açılış töreni hep stadyumlarda düzenlenmişti. Oyunların açılış töreni bu kez stadyum dışında yapılırken, Fransa'nın ünlü Şanzelize Caddesi'nin başında bulunan tarihi Concorde Meydanı, 4 binden fazla sporcuya ev sahipliği yaptı. Concorde Meydanı'nda, Eyfel Kulesi'nin arka planda gözüktüğü açılış töreni, 10'dan fazla geçici tribünde yaklaşık 65 bin seyircinin önünde yapıldı. Açılış töreni 3,5 saat sürdü. Törende Türk bayrağını paralimpik madalyalı milli sporcular Sevilay Öztürk ile Mahmut Bozteke taşıdı.
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