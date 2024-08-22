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Bakan Bak’tan mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda mücadele edecek milli sporculara başarılar diledi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Bakan Bak’tan mesaj

Bakan Bak'ın mesajında, "Engelleri aşan sporcularımızın uluslararası alanda elde ettiği zaferlerine tanıklık ediyoruz. Sporcularımızın azim ve kararlılığının bir kanıtı olan madalya ve şampiyonluklar, Türkiye'ye ilham kaynağı oluyor. Paris 2024'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu madalya arayacak" dedi. Türkiye, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekor katılımla 49'u kadın, 45'i erkek olmak üzere 94 sporcuyla temsil edilecek. Görme engelli, bedensel engelli ve özel sporculardan oluşan milli takım kafilesi, 15 branşta madalya mücadelesi verecek.

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