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Altın çağımızı yaşıyoruz

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın Paris’te Paralimpik Oyunlar için hazır olduklarını açıkladı, “Engelli sporunda altın çağımızı yaşıyoruz” yorumunu yaptı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Altın çağımızı yaşıyoruz

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 8 sporcuyla hazır olduklarını anlatıp şunları söyledi: "Son yıllarda engelli sporunda altın çağımızı yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinde özel sporcular, paralimpik oyunlara 2012 ve 2016 birer sporcuyla daha sonra 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 3 sporcuyla gidiyor. Paris 2024'e tarihi bir başarı sağladık ve 8 sporcuyla katılıyoruz. Özel sporcuların paralimpik oyunlara katılabilmesi için dünyada tek klasmanda ilk 10'a girmesi gerekiyor."

2028 HEDEFİ

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Paris 2024'ü yorumladı, "Tokyo'daki altından sonra Paris 2024'ü bronzla tamamladık. Ülkemize takım madalyası kazandıran ilk branş olduk. 2028 Los Angeles daha iyi olacak" dedi.

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