Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 8 sporcuyla hazır olduklarını anlatıp şunları söyledi: "Son yıllarda engelli sporunda altın çağımızı yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinde özel sporcular, paralimpik oyunlara 2012 ve 2016 birer sporcuyla daha sonra 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 3 sporcuyla gidiyor. Paris 2024'e tarihi bir başarı sağladık ve 8 sporcuyla katılıyoruz. Özel sporcuların paralimpik oyunlara katılabilmesi için dünyada tek klasmanda ilk 10'a girmesi gerekiyor."
2028 HEDEFİ
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Paris 2024'ü yorumladı, "Tokyo'daki altından sonra Paris 2024'ü bronzla tamamladık. Ülkemize takım madalyası kazandıran ilk branş olduk. 2028 Los Angeles daha iyi olacak" dedi.