Haberler Diğer Sporlar Rabia Topuz'u yılan ısırdı!

Rabia Topuz'u yılan ısırdı!

Son dakika spor haberleri...Milli boksör Rabia Topuz'u, Malatya'da kırsal mahallede antrenman yaparken yılan ısırdı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 10:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rabia Topuz'u yılan ısırdı!

Milli boksör Rabia Topuz'u, Malatya'da kırsal mahallede antrenman yaparken yılan ısırdı.

Milli takım kampından dönen Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine gitti.

Kırsal alanda koşu gerçekleştiren Topuz'un ayağını yılan ısırdı.

Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapan Topuz, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Milli sporcu, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Topuz'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

G.Saray'a Arjantinli orta saha!
Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...
DİĞER
Görüntüleri yeteneklerinin önüne geçti! Dünyanın en çirkin futbolcuları belli oldu: Süper Lig’den tam 8 futbolcu listede
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek! Saat belli oldu... Gündemde ne var?
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ayrılıyor!
İtalyanlar Kerem Aktüroğlu'na talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonu!
Yılın sporcuları ödüllerini aldı
BİM AKTÜEL KATALOG 10 MAYIS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 MAYIS rakamları
DGS başvuruları saat kaçta başlayacak 2024? ÖSYM DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman? Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman? 10:47
West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? 10:43
West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? 10:36
Cavaliers seriyi eşitledi! Cavaliers seriyi eşitledi! 10:35
Milli sporcuyu yılan ısırdı Milli sporcuyu yılan ısırdı 10:33
Tottenham - Burnley maçı ne zaman? Tottenham - Burnley maçı ne zaman? 10:33
Daha Eski
Newcastle United- Brighton maçı ne zaman? Newcastle United- Brighton maçı ne zaman? 10:30
F.Bahçe'ye Arda Güler şoku! F.Bahçe'ye Arda Güler şoku! 10:26
Everton - Sheffield United maçı ne zaman? Everton - Sheffield United maçı ne zaman? 10:08
Bournemouth - Brentford maçı ne zaman? Bournemouth - Brentford maçı ne zaman? 10:04
Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü... Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü... 10:00
Fulham - Manchester City maçı ne zaman? Fulham - Manchester City maçı ne zaman? 09:59