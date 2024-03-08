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Öztoprak’tan kadın misyonu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Adana İl Temsilcisi, özel bir hastanede başhekim direktör asistanı olan Şendağ Öztoprak, otomobil sporlarına hemcinslerinin ilgi göstermesi için çalışıyor. Öztoprak, "Adana'da en büyük eksikliğimiz yarış pisti yok. İlk önce bunu yerine getireceğim ve ilk öğrencilerim kesinlikle kadın olacak" dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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Öztoprak’tan kadın misyonu
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Adana İl Temsilcisi, özel bir hastanede başhekim direktör asistanı olan Şendağ Öztoprak, otomobil sporlarına hemcinslerinin ilgi göstermesi için çalışıyor. Öztoprak, "Adana'da en büyük eksikliğimiz yarış pisti yok. İlk önce bunu yerine getireceğim ve ilk öğrencilerim kesinlikle kadın olacak" dedi.
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