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Bakan Bak: 3 milyon etkinlik

Gençlik ve Spor Bakanlığından bağımlılıkla mücadele için 3 milyon etkinlik düzenlendiği açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "En önemli hedeflerimizden birisi bağımlılıkla mücadele. Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetleri, gençlerimizin zamanlarını daha verimli geçirmeleri için birer önleyici, koruyucu araç olarak görüyoruz. Unutmayalım ki önleyici faaliyetler iyileştirmekten daha kolay. Bu etkinliklere toplam 35 milyon 381 bin 462 genç katıldı" dedi

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Bakan Bak: 3 milyon etkinlik
Gençlik ve Spor Bakanlığından bağımlılıkla mücadele için 3 milyon etkinlik düzenlendiği açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "En önemli hedeflerimizden birisi bağımlılıkla mücadele. Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetleri, gençlerimizin zamanlarını daha verimli geçirmeleri için birer önleyici, koruyucu araç olarak görüyoruz. Unutmayalım ki önleyici faaliyetler iyileştirmekten daha kolay. Bu etkinliklere toplam 35 milyon 381 bin 462 genç katıldı" dedi.
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