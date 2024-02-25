Rakip İzlanda

Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün İzlanda'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Milliler gruptaki ilk maçta İtalya'ya 87-80 mağlup olmuştu.

RAZGATLIOĞLU 5. BİTİRDİ

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun Avustralya'daki ilk yarışını 5. sırada bitirdi. Superbike'ta Avustralya etabının ikinci yarışı, bu sabah TSİ 08.00'de koşulmuş olacak

NBA'de Alperen Şengün 17 sayı, 12 ribaud ile doubledouble yaptı. Houston Rockets onun başarılı performansıyla Phoenix'i 114-110 yenmeyi başardı.

BİR basketbol efsanesi LeBron James'li Los Angeles Lakers, San Antonio'yu 123- 118 yendi. LeBron 30 sayı attı. 102 sayı daha atarsa 40 bin barajını da ulaşacak.

Kadınlar Basketbol Ligi: Çankaya Ün.- ÇBK: 72-96, Emlak Konut-Bursa: 69-84. Antalya BŞB-F.Bahçe: 62-85, Tarsus-Hatay: 131-92, Nesibe Aydın- BOTAŞ: 83-82