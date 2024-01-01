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Milli para sporculardan büyük başarı! 2023 yılında 644 madalya kazandılar

Son dakika spor haberleri... Milli para sporcular, 2023 yılında uluslararası organizasyonlarda 644 madalya kazandı. Ayrıca geride bıraktığımız yıl 251 altın madalyayla son 5 yılda en çok İstiklal Marşı'nın okunduğu yıl olarak kayıtlara geçti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 17:02
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Milli para sporculardan büyük başarı! 2023 yılında 644 madalya kazandılar

Milli para sporcular, 2023 yılında önemli uluslararası organizasyonlarda 644 madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığından edinilen bilgilere göre, milli para sporcular, 2023 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonaları başta olmak üzere önemli birçok uluslararası organizasyonda İstiklal Marşı'nı dinletmek için mücadele etti.

Milli para sporcular 2023 yılında 251 altın, 243 gümüş ve 150 bronz olmak üzere toplam 644 madalya kazandı. 2023 yılı 251 altın madalyayla son 5 yılda en çok İstiklal Marşı'nın okunduğu yıl olarak kayıtlara geçti.

SON 5 YILDA EN ÇOK MADALYANIN KAZANILDIĞI YIL OLDU

Milli para sporcular, 2019 yılında birçok önemli uluslararası organizasyonda 171 altın, 148 gümüş ve 165 bronzla toplam 484 madalya kazandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de önemli organizasyonlar ertelenirken, milli sporcular gittikleri organizasyonlarda 34 altın, 39 gümüş ve 38 bronz olmak üzere toplam 111 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı para sporcular, 2021'de 136 altın, 144 gümüş ve 131 bronzla toplam 411 madalya, 2022'de 174 altın, 174 gümüş ve 154 bronzla toplam 502 madalya kazandı.

Son 5 yılda alınan madalyalar şu şekilde:

Yıl Altın Gümüş Bronz Genel toplam
2019 171 148 165 484
2020 34 39 38 111
2021 136 144 131 411
2022 174 174 154 502
2023 251 243 150 644

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