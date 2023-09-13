Kısa Kısa...

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Louis van Gaal, “Almanya Milli Takım için adaylardan biri olmak gurur verici. Ancak Almanya’yı şimdiye kadar hiç yabancı teknik adam çalıştırmadı” dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
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Olimpiyat Elemelerine hazırlanan Filenin Sultanları, hazırlık karşılaşmasında Japonya temsilcisi Hisamitsu Springs'i 4-0 (25-17, 25-18, 25-20, 25-20) yendi.

Mısır ekibi Al Ahly, son olarak Borussia Dortmund forması giyen Anthony Modeste'yi kadrosuna kattı. Modeste, daha önce Türk takımlarının da gündemindeydi.

İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Challenger 75. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde şampiyon Boşnak Damir Dzumhur oldu.

Üniversiteler arası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch'ın Dünya Finali 23-24 Kasım'da İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleşecek. 35 ülkeden, 25 binden fazla isim turnuvaya katılacak.

Kemer Country Club'da, gerçekleşen Samsung Golf Turnuvası'nda 145 oyuncu mücadele etti. Turnuvada Ladies Gross ödülünü ise kadınlar A kategorinde birinci olan Joelle Benjenk kazandı.

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