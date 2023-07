Zafer Zeybek’in

Dünya spor tarihinin en eski spor organizasyonlarından biri olan, 662. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nefesleri kesti. Kırkpınar'da yarı finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Yusuf Can Zeybek ve Hüseyin Gümüşalan'ı deviren İsmail Balaban finalde karşılaştı. Normal sürede iki güreşçi de birbirine üstünlük kuramadı. Puanlamada Yusuf Can Zeybek, 652 ve 655. Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı olan rakibini mağlup ederek 662. kez düzenlenen organi

BALABAN'IN ELİNİ ÖPTÜ

Kırkpınar Başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek, büyük zafer sonrası anlamlı bir harekete imza attı. 'Ustası' olan İsmail Balaban için, "Her zaman abi kardeşiz, her zaman beraberiz" diyen Zeybek ardından Balaban'ın elini öptü. Çok mutlu olduğunu ifade eden Zeybek, "Buraya inanarak geldim. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kemeri alacağım dedim. Allah'a şükürler olsun bu duyguyu bana yaşattı. Kemerimi anneme armağan ediyorum" dedi.

KIYASIYA MÜCADELE

Son günde 8 isim başpehlivanlık için mücadele etti. Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek altın kemer için yarıştı.

BAKAN BAK TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'deydi. Tribündeki yerini alan Bak, müsabakaları heyecanla takip etti. Başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'i de tebrik etti.

AĞALIK YİNE SELİM'İN

Gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut ağa Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira bedelle kazandı. İş insanı Mehmet Tüyyüz'le yarışan Selim, 15'inci kez unvanı aldı. 4. defa altın kemerin ebedi sahibi olarak tarihe geçti.

TRİBÜNLER DOLDU

Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne her zamanki gibi büyük bir ilgi vardı. Sarayiçi Er Meydanı'na akın eden binlerce güreşsever müsabakaları yerinde takip etti. Er meydanındaki pehlivanlara büyük destek verdiler.