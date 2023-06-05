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Şampiyon Türkiye

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası’nda ABD’yi 72-68 yenen A Milli Takımı’mız şampiyonluk kupasına kaldırdı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Şampiyon Türkiye

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası finalinde ABD ile karşılaşan Türkiye A Milli Takımı karşılaşmayı 72-68 kazanarak şampiyonluk kupasına kaldırdı. Yalova'daki turnuvanın final maçında son 2 paralimpik oyunlarında dünya şampiyonu olan ABD ile Türkiye kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk periyodu ABD'nin 14-12'lik üstünlüğüyle sona erdi. ABD 29-28'lik skorla devreye önde girdi. Üçüncü periyotta da oyunda denge bozulmazken ABD son periyoda 1 sayı farkla, 51-50 önde girmeyi başardı. Büyük bir mücadelenin ortaya koyulduğu son çeyrekte ise Türkiye A Milli Takımı rakibine karşı daha etkili bir oyun sergiledi. Karşılaşmayı 72-68 kazanan Türkiye birincilik kupasını kaldıran ekip oldu. Türkiye'ye kaybeden ABD turnuvada ikinci oldu. Öte yandan Japonya'yı yenen Avusturalya da turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı.

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